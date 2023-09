Aosta, tre giorni dedicati al cibo dal mondo

Venti Paesi e nove regioni italiane per una tre giorni all'insegna del buon cibo. Dopo l'edizione zero dello scorso anno torna il Mercato europeo, la manifestazione di street food che farà tappa ad Aosta dal 29 settembre al 1° ottobre. Dalle 9 a mezzanotte via Garibaldi, via Torino, piazza Plouves e via Vevey e piazza Narbonne si riempiranno di banchetti per gustare prodotti tipici provenienti da tutta Europa. Nella tre giorni sono previsti momenti di intrattenimento itinerante, con musica argentina, flamenco e tango.

Il 29 alle 18, in concomitanza con l'evento, è previsto il concerto di Daniele Silvestri al parco Puchoz, ultimo appuntamento della rassegna MusicaStelle e per cui si stimano 2.000 persone.

"Visto il successo dello scorso anno - dice il vice presidente di Confcommercio Ermanno Bonomi - abbiamo richiesto più spazi da dedicare all'evento. Abbiamo aggiunto posti a sedere, tavoli e panche. Ci saranno dieci aziende in più e si arriva a un centinaio di banchetti". Nel 2022 si prevedeva un afflusso di 10.000 persone, "ne abbiamo stimate 20.000 e pensiamo che quest'anno il numero di presenze verrà confermato".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA