Un calo di tensione al sistema di aspirazione ha provocato in tarda mattinata la fuoriuscita di una nube rossastra dallo stabilimento della Cogne acciai speciali, ad Aosta. Con il calo di tensione si è interrotto anche il ciclo produttivo ma nel frattempo si è formata la nube.

Dell'accaduto si sta occupando Arpa Valle d'Aosta, che è stata informata dai vigili del fuoco ed è in attesa di avere ulteriori informazioni per gli approfondimenti del caso.



