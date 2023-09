Alto patrocinio del Parlamento europeo per Enfantheatre

La Giunta comunale di Aosta ha approvato gli indirizzi della 29/a stagione di "Enfanthéâtre", festival internazionale di teatro per ragazze e ragazzi in programma tra novembre 2023 e gennaio 2024 per un totale di 11 spettacoli.

Le rappresentazioni affrontano temi importanti come l'inclusione sociale, la diversità culturale e i diritti umani. La rassegna ha ottenuto l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

Tutti gli spettacoli si terranno nel rinnovato teatro Giacosa il sabato pomeriggio. I biglietti avranno un costo di 5 euro per gli adulti e di 3 euro per i bambini e i ragazzi. Come nella passata edizione sarà possibile votare gli spettacoli alla fine di ogni rappresentazione. La nuova stagione di "Enfanthéâtre" verrà presentata martedì 10 ottobre alle 17 nel teatro Giacosa.

"L'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo - commenta l'assessore Samuele Tedesco - rende merito a un progetto culturale che ha visto la città di Aosta porsi tra le prime realtà in campo italiano quale artefice di una stagione teatrale pensata in maniera esclusiva per i ragazzi, in una prospettiva che vede i minori non come semplici beneficiari delle politiche pubbliche, ma quali attori protagonisti di una comunità di cui fanno parte a pieno titolo, costituendone il presente e non solo il futuro".

