Processi alle streghe nel Medioevo, conferenza a Gignod

"Processi per stregoneria nel medioevo in Valle d'Aosta" è il titolo di una conferenza a cura della studiosa Silvia Bertolin in programma il 29 settembre (ore 21) nella sala consiliare di Gignod. Saranno illustrate le vicende relative a guaritrici, malefici e sabba.

"L' inquisizione e la persecuzione dei fenomeni di stregoneria ed eresia - si legge nella presentazione - hanno avuto un notevole sviluppo nella Valle d'Aosta del quindicesimo secolo.

Le tristi vicende legate alla stregoneria hanno coinvolto donne e uomini, persone allora considerate diverse, alle quali è stata negata la dignità, la possibilità di una equa difesa. Ignare perseguitate che hanno subito torture e condanne spesso nefaste.

E' doveroso tentare di rendere giustizia oggi ai gravissimi torti subiti in un passato oscuro, riportando il ricordo e la memoria di queste vittime sacrificali di una società confusa, turbata, superstiziosa ed ignorante".



