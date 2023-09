Migranti: Valle d'Aosta, Cpr opzione difficilmente attuabile

"Al momento la Regione Valle d'Aosta non ha ricevuto comunicazioni ufficiali sull'ipotesi di insediamento di un Cpr sul territorio regionale. Una opzione questa, difficilmente attuabile, che comunque potremo analizzare solo nel momento in cui ci saranno, se ci saranno, elementi e proposte sui quali confrontarsi, e, comunque sempre, nell'ambito di una interlocuzione tra Governo e Regioni". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, in merito all'istituzione nella regione alpina di un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) per i migranti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA