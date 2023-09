Marzi, Valle d'Aosta in prima linea su malattia di Alzheimer

"I disturbi neuro-cognitivi colpiscono duramente le persone coinvolte e le loro famiglie, modificandone nel profondo la vita. La malattia di Alzheimer è la forma di demenza più frequente nei paesi occidentali e la Giornata si concentra sull'obiettivo di accrescere la consapevolezza che si può e si deve agire. La Regione Valle d'Aosta attraverso il lavoro partecipato del Tavolo Regionale per le Demenze ha promosso un Piano triennale di attività concernente le demenze e i disturbi cognitivi e sostiene ogni iniziativa che come questa contribuisca a tenere alta l'attenzione sul tema". Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Carlo Marzi, presentando la Giornata mondiale dell'Alzheimer, che viene celebrata il 21 settembre.

Il Piano "articola e potenzia ulteriormente la rete dei servizi socio-sanitari sul nostro territorio". E' finanziato dal Ministero della salute (fondo di circa 287 mila euro) e redatto in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. In Valle d'Aosta la Giornata dell'Alzheimer è dedicata al "mai troppo presto" per fare prevenzione e al "mai troppo tardi" per essere presi in carico da una rete di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali dedicati sempre più articolata e funzionale.



