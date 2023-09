Giusto fra le Nazioni, altri due valdostani insigniti del titolo

Con una cerimonia a Saint-Vincent i valdostani Osvaldo Salico, medico, e monsignor Louis François Alliod hanno ricevuto il titolo di "Giusto fra le Nazioni" dallo Yad Vashem di Gerusalemme. Ora sono cinque i valdostani inseriti nella lista che conta circa 700 nomi.

Entrambi sono stati insigniti del riconoscimento da parte dello Stato di Israele per aver salvato, nel settembre 1943, una famiglia di ebrei tedeschi, Karl Elsberg con moglie e figlio, arrivati a Saint-Vincent in fuga dalla Germania nazista. Anche altri ebrei furono in salvo grazie all'intervento di Salico e Alliod: "Mettendo a rischio la propria vita, si opposero alle politiche nazifasciste e, senza mai ricevere un compenso, garantirono la salvezza della famiglia Elsberg e altri ebrei".

"Come tutti i Giusti fra le Nazioni, Monsignor Louis François Alliod e il dottor Osvaldo Salico - ha sottolineato Alon Bar, Ambasciatore dello Stato di Israele in Italia - capirono che di fronte all'odio e all'indifferenza, non si può rimanere in silenzio e voltare la testa dall'altra parte. Agendo, hanno dimostrato a tutti noi l'importanza di prendersi cura del prossimo e che ognuno di noi può fare la differenza. Scegliendo di agire, hanno garantito l'esistenza di intere generazioni che, senza il loro intervento, non sarebbero potute essere qui con noi oggi".

"Si aggiungono a Don Cirillo Perron, parroco di Courmayeur - ha aggiunto Renzo Testolin, presidente della Regione Valle d'Aosta - e a Ercole e Gina Piana di Bard. Valdostani di cui essere fieri. Nel caso di Alliod e Salico per il coraggio e la generosità con cui hanno interpretato rispettivamente la vocazione sacerdotale e la professione medica, considerandole una missione al servizio dei bisognosi e, in particolare, di coloro che, in quegli anni bui, hanno vissuto nel terrore e nel pericolo a causa del loro essere ebrei".



