Conferenza di Barbero ad Aosta, posti esauriti in 60 secondi

Sono andati esauriti nei primi 60 secondi di messa a disposizione i 450 posti per assistere alla conferenza dello storico Alessandro Barbero dal titolo "L'invenzione di San Francesco", in programma lunedì 25 settembre alle 21 nel Teatro Splendor di Aosta. Lo comunica l'assessorato regionale dei Beni e Attività culturali, che organizza l'evento nell'ambito della rassegna "Plaisirs de culture". "L'enorme flusso di mail arrivate in contemporanea alle ore 8 - spiegano dall'assessorato - ha fatto sì che il numero di posti disponibili si sia esaurito nei primi 60 secondi. Sono, infatti, arrivate circa 2.000 e-mail, a fronte di una capienza dello teatro di circa 450 posti". La conferenza del professor Barbero potrà comunque essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube della Regione al link: www.youtube.com\RegVda.



