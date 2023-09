Aosta, un portale per gestire i permessi delle Ztl

Un nuovo portale telematico per la gestione da parte del cittadino dei permessi Ztl. Sarà attivo dal 2024 ad Aosta, e funzionerà in parallelo al servizio di sportello Aps. Dal prossimo anno non ci saranno più le autorizzazioni cartacee: il cittadino potrà accedere al portale tramite Spid (l'identità elettronica) e fare la richiesta per un permesso, rinnovo o altre esigenze. "L'obiettivo - dice l'assessore alla Mobilità, Loris Sartore - è semplificare la vita ai cittadini che potranno avanzare le proprie richieste direttamente online. Inoltre, sarà più efficiente anche la gestione amministrativa". I pagamenti potranno essere effettuati tramite Pago Pa. Il software è costato 200 mila euro. Alcune delle telecamere dei 12 varchi sono già state cambiate. "In funzione del nuovo sistema abbiamo colto l'occasione per apportare alcune modifiche al regolamento Ztl. Domani ci sarà un incontro con associazioni di commercianti e altri soggetti interessati per discutere di alcuni adeguamenti", aggiunge Sartore.

Fra le modifiche ipotizzate ci sono delle variazioni sulla fascia oraria serale della Ztl, è stata introdotta la gratuità per studi professionali e associazioni che hanno sede nella Ztl ed è stato inserito un articolo sulle strutture ricettive che chiarisce le procedure. Inoltre, vengono richiesti meno documenti rispetto al possesso di un posto auto privato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA