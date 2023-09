Aosta, "a metà mandato c'è ancora molto da fare"

"Dobbiamo avere l'umiltà e la trasparenza di dire che non tutti i problemi sono risolti e c'è ancora molto da fare". Lo dice il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, durante la conferenza stampa per un bilancio di metà mandato.

A 1.070 giorni dall'inizio della consiliatura la giunta comunale si è riunita per fare il punto su quanto è stato fatto e quanto ancora c'è da fare. "Credo ci siano margini di miglioramento importanti ma chiuderemo i cinque anni con la consapevolezza che abbiamo usato tanti strumenti per realizzare i nostri desiderata: dagli appalti di coprogettazione, che non è un demonio ma un'esperienza di comunità, ai project financing, alle forme di gestione diretta", aggiunge il sindaco. Fra l'operato dei vari assessorati ci sono i finanziamenti ottenuti per riqualificare i quartieri Cogne e Dora, l'aumento di 24 posti negli asili nido, la riapertura della bocciofila del quartiere Cogne e del Giacosa, l'ingresso nella rete del Sistema di accoglienza integrato, l'avvio dei lavori per pedonalizzare l'Arco d'Augusto, il sostegno al progetto delle piste ciclabili, il nuovo mercato in piazza della Repubblica. E ancora, la trasformazione dello stadio Puchoz in parco, l'aggiornamento del piano generale del traffico urbano, 12 nuovi eventi culturali e le nuove guide linea di gestione della Cittadella dei Giovani.

In tre anni sono stati recuperati 1,5 milioni di euro tramite l'ufficio riscossione crediti ed è stata implementata la videosorveglianza, soprattutto al quartiere Cogne con l'istallazione di 55 telecamere. "Resta la sfida dello sviluppo economico e ambientale, e vogliamo lasciare una progettazione per la destinazione dell'area F8 della città, 'la porta Sud' e affrontare il grande tema del collegamento. In tre anni - conclude il sindaco - ho partecipato a 4 mila appuntamenti: è lo specchio della volontà di esserci. Abbiamo ascoltato 350 dipendenti uno per uno e incontreremo i cittadini per raccogliere le critiche, ascoltare le proposte e avere un'eco del clima che la città sta respirando".



