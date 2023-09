Salvare i prati stabili, Institut agricole firma Manifesto

Oltre 30 università, istituti, centri di ricerca e organizzazioni della società civile hanno firmato il manifesto per la rinascita delle terre alte e la rigenerazione delle pianure. Tra i primi firmatari dell'appello "Salviamo i prati stabili, i pascoli e i pastori" c'è anche l'Institut agricole régional di Aosta.

"Il prato stabile è l'emblema del perfetto equilibrio tra natura ed esseri umani, tra rispetto dell'ambiente e produzione. Un patrimonio ambientale, sociale, culturale ed economico che può cambiare il futuro delle terre alte, ma anche rigenerare i terreni esausti delle pianure" sono le prime parole del manifesto.

I firmatari si impegnano "a sviluppare e sostenere iniziative, progetti, ricerche, campagne, per salvare i prati stabili e i pascoli montani dall'abbandono, per ripristinarli dove sono andati perduti, per favorire l'adozione di politiche e normative che sostengano chi li custodisce, per promuovere i prodotti che se ne ricavano, per promuovere i prodotti che se ne ricavano".

Il manifesto è stato presentato in occasione della 14/a edizione di Cheese, la manifestazione di Slow Food che si è tenuta dal 15 al 18 settembre scorso a Bra, ed è stato consegnato al Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA