Morì a Chambave travolto da un rimorchio, in quattro a giudizio

La procura di Aosta ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo di quattro persone nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo relativa alla morte a 61 anni di Salvatore Esposito, di Nus. L'operaio era stato travolto dalla rampa di un semirimorchio a Chambave il 3 marzo 2022.

Il gup ha rinviato a giudizio Franco De Filippi, di 81 anni, amministratore della società del cuneese che costruì il semirimorchio, accusato di aver messo in commercio un veicolo affetto da vizi di costruzione.

Hanno chiesto il rito abbreviato condizionato Carmela Anna Esposito, Daniela Vona, Simone Vona, amministratori dell'azienda valdostana per la quale lavorava la vittima. Per loro tre l'accusa è di mancata valutazione del rischio e mancata formazione del lavoratore. La prossima udienza è in calendario il 19 gennaio 2024.

Secondo la consulenza tecnica disposta dal pm Francesco Pizzato, alla base dell'incidente ci sarebbe stato il cedimento di una saldatura della rampa del semirimorchio. Esposito si trovava vicino all'autoarticolato su cui avrebbe dovuto essere caricata una pala meccanica quando è stato colpito e schiacciato. Era poi morto poco dopo il ricovero in ospedale.

