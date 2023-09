It-Alert, 21 settembre test sui telefoni in Valle d'Aosta

Giovedì 21 settembre, alle 12, i telefoni cellulari in Valle d'Aosta saranno raggiunti da un messaggio di test It-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Lo comunica la Presidenza della Regione. "Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nella nostra regione - si legge in una nota - suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. Chi riceve il messaggio di test non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio. Ogni dispositivo mobile connesso alle reti degli operatori di telefonia può ricevere un messaggio It-alert: non è necessario iscriversi né scaricare nessuna applicazione e il servizio è anonimo e gratuito per gli utenti".

