Giustizia, Luca Ceccanti procuratore facente funzioni Aosta

Il pubblico ministero Luca Ceccanti da domani sarà il nuovo procuratore facente funzioni di Aosta.

Paolo Fortuna, che era titolare dell'incarico dal luglio 2017, si appresta infatti a prendere possesso dell'ufficio di procuratore generale di Bologna.

Ceccanti ricoprirà l'incarico almeno sino alla nomina del nuovo procuratore di Aosta, che dovrà avvenire al termine di una procedura di concorso per titoli.

Titolare del dipartimento di indagini in ambito di pubblica amministrazione ed economia, ha la più alta anzianità di servizio tra i magistrati inquirenti di via Ollietti.

