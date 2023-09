Covid, nuove misure di protezione in Valle d'Aosta

Nuove misure di prevenzione e protezione per la stagione autunno-invernale riferite al Covid-19 sono state introdotte in Valle d'Aosta. In dettaglio sono state comunicate le indicazioni su test diagnostici per l'accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali A comunicare le novità sono l'assessorato regionale della Sanità e l'Usl della Valle d'Aosta sulla base di una circolare del Ministero della salute.

Per quanto riguarda l'accesso in Pronto Soccorso e il ricovero nelle strutture sanitarie è prevista l'effettuazione di tampone: per i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con Covid-19; per i pazienti che all'anamnesi dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato Covid-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni; per i pazienti, pur asintomatici, che devono effettuare ricovero o un trasferimento.

In merito all'accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-assistenziali, devono fare il tampone gli ospiti di nuovo inserimento o in trasferimento. L'effettuazione del test è raccomandata per la gestione successiva dell'ospite all'interno della struttura, che, in caso di positività, prevede l'isolamento in stanza singola, ma non può essere motivo di esclusione per l'inserimento.

Inoltre "i visitatori/accompagnatori che presentano sintomi compatibili con Covid-19 devono evitare di accedere alle strutture ospedaliere e socio-sanitarie; gli operatori addetti all'assistenza che presentano sintomi compatibili con Covid-19 o positivi ai test diagnostici per Sars-cov-2 devono evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili (dovranno astenersi dal lavoro utilizzando le modalità previste per l'astensione ovvero permessi, ferie e malattia).

Infine nelle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie e socio-assistenziali, nei Pronti Soccorso, negli ambulatori specialistici, nei reparti ospedalieri (tranne che nelle sale di attesa e nei connettivi) è raccomandato l'utilizzo della mascherina per gli operatori e i visitatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA