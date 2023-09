Trofeo Coni a Matera, delegazione valdostana con 80 ragazzi

E' composta da 80 ragazzi la delegazione valdostana che parteciperà alla finale nazionale del Trofeo Coni, in programma a Matera dal 21 al 24 settembre.

Giunta all'ottava edizione, è una manifestazione multisportiva rivolta ai ragazzi under 14 tesserati per le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, e l'Assessore allo sport, Giulio Grosjacques, hanno consegnato la bandiera valdostana al Presidente del Coni Valle d'Aosta, Jean Dondeynaz, e ad una piccola rappresentanza della delegazione che porterà i colori valdostani nel corso della sfilata.

Obiettivo della rassegna è "valorizzare l'attività sportiva, dando risalto a quel sano agonismo che racchiude in sé la vittoria così come la sconfitta quali elementi fondamentali per un percorso di crescita individuale e sportiva".Quindici le discipline sportive previste, dall'atletica all'arrampicata sportiva, dalla ginnastica ritmica fino al rugby e al triathlon.

