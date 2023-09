Torna la cassa integrazione alla Cogne acciai speciali. Il provvedimento riguarderà 40 dipendenti dell'area "trafile" per due settimane, a cavallo fra settembre e ottobre. Rispetto ai reparti dell'area a caldo, si tratterà di una fermata parziale che riguarderà, nello stesso periodo, 180 dipendenti per due o quattro giorni alla settimana. La cassa integrazione è legata è un calo degli ordini nell'automotive.

"La situazione si è rivelata più pessimistica di quanto pensasse l'azienda, che prevedeva una ripresa dopo la pausa estiva - commenta Fabrizio Graziola, della Fiom Cgil - al contrario a mio avviso si andrà avanti a singhiozzo così almeno fino a fine dicembre perché il mercato dell'auto è in profonda trasformazione". La cassa integrazione di due settimane " ma organizzata su due mesi permette di maturare tredicesima, ferie e permessi retribuiti, cosa non possibile se fatta nello stesso mese", conclude Graziola.



