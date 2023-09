Temporali e caldo in quota, allerta gialla sulla dorsale alpina

Il centro funzionale della Regione Valle d'Aosta ha emesso per la giornata di oggi un bollettino di allerta 'gialla' per ordinaria criticità idrogeologica relativa a versanti e torrenti, valido per la dorsale alpina, dalla Valgrisenche a Cervinia, passando per le zone del Monte Bianco e del Gran San Bernardo.

"I passaggi perturbati - si legge nel bollettino - previsti associati a temporali localmente intensi, unitamente alle elevate temperature in quota, potrebbero innescare localizzati fenomeni di dissesto, quali colate detritiche su piccoli bacini montani, esondazione di rivi secondari, cadute di massie frane superficiali. Si segnala la previsione di possibili temporali anche sulle altre zone, più probabili e localmente intensi in zona B", quindi nelle valli del Monte Rosa e nella valle di Champorcher. "Tale condizione non comporta una situazione di allerta per fenomeni diffusi, sebbene in contesti specifici e particolarmente vulnerabili non si possano escludere localizzati fenomeni di dissesto in occasione dei temporali più intensi".

Lo zero termico oggi si attesterà tra 3.400 e 3.600 metri, rispetto ai 4.000 metri di ieri. La quota neve sarà tra 3.000 e 3.200 metri.



