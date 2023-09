Schianto Frecce tricolori, annullato il sorvolo su Aosta

E' stato annullato il sorvolo delle Frecce tricolori previsto per la mattinata di oggi sulla città di Aosta nell'ambito dell'iniziativa 'Am ringrazia l'Italia', un modo per celebrare, insieme a tutti i cittadini, i cento anni di storia della forza armata, nata il 28 marzo 1923. Lo conferma l'Aeronautica militare.

Il sorvolo di Aosta da parte della Pattuglia acrobatica nazionale era previsto alle ore 10.45. L'iniziativa, che ha preso il via l'8 giugno scorso a Bologna, avrebbe dovuto coinvolgere tutti i capoluoghi regionali.

La decisione dopo l'incidente che si è verificato sabato pomeriggio a San Francesco al Campo (Torino), nei pressi dell'aeroporto di Caselle, dove un velivolo delle Frecce tricolori in fase di decollo è precipitato e ha coinvolto un'auto sulla quale viaggiavano papà, mamma, un bambino di 12 anni, tutti rimasti feriti, e una bimba di cinque anni, che è morta.

L'ultimo sorvolo delle Frecce tricolori su Aosta risale al 25 maggio 2020, anno in cui sono stati celebrati in tutti i capoluoghi di regione il 74/o anniversario della proclamazione della Repubblica e in segno di unità, solidarietà e ripresa per l'emergenza sanitaria da Covid.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA