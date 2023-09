Migranti: Testolin, in Valle d'Aosta occupati tutti i posti

Riguardo alla redistribuzione dei migranti, il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha spiegato che con la presidenza del Consiglio dei ministri "ci sono dei contatti che sono sostanzialmente settimanali per fare il punto della situazione, dove si chiedono le disponibilità, si valutano le opportunità di trasferimento e dove esplicitiamo che al momento i centri a nostra disponibilità sono completamente occupati, peraltro con un turnover interessante: quando ne escono, perché magari hanno le autorizzazioni o magari trovano lavoro o quant'altro, vengono reintegrati e per il momento la situazione non è modificata".

"Per ora", ha detto Testolin in conferenza stampa, le cifre rimangono le stesse, "poi è chiaro che se il numero continua ad aumentare bisognerà confrontarsi con delle richieste più pressanti".

