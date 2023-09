Centri traumatologici, tariffe più alte per attirare i privati

Con l'obiettivo di far fronte alla carenza di professionisti nei centri traumatologici delle principali località turistiche valdostane, la giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato nuove disposizioni per l'azienda Usl.

"Con questa delibera - ha detto in conferenza stampa l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi - partiamo da aumenti del 30 per cento sulle tariffe di riferimento, su base Istat, rendendo possibile l'erogazione di altri servizi secondo le proposte del libero mercato. In modo da poter provare ad andare sul mercato ed esternalizzare la gestione dei centri traumatologici qualora sia richiesta dal territorio, a partire da quello di Courmayeur. Tutto questo viene gestito nell'ambito dei risarcimenti assicurativi che il singolo sciatore ha".



