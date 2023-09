Sci, Cdm Zermatt-Cervinia: nasce la 'Gran Becca fan room'

Matterhorn Cervino speed opening, insieme al partner di fan engagement 'Livxp', lancia 'Gran Becca fan room', piattaforma interamente dedicata ai tifosi. Nelle intenzioni dell'organizzazione, si tratta di "una nuova opportunità per vivere una esperienza in versione online e in anticipo sulle gare di Coppa del mondo di sci alpino tra Zermatt e Breuil-Cervinia dell'11 e 12 novembre e del 18 e 19 novembre 2023".

Con il supporto dei partner italiani e svizzeri, il comitato organizzatore delle gare transfrontaliere offre attraverso la 'Gran Becca fan room' una sala interattiva in cui i giocatori avranno la possibilità di vincere una serie di premi, creare una lista dei desideri e iniziare a vivere da vicino l'evento.

"La 'Gran Becca Fan Room' - commenta Christian Ziörjen, ceo di Matterhorn Cervino speed opening - è un mercato sportivo innovativo per la comunità dello sci. Con questa moderna piattaforma il Matterhorn Cervino speed opening assume un ruolo pionieristico nel panorama sciistico".

In palio diversi premi a cominciare da una giornata sugli sci con la leggenda Pirmin Zurbriggen; poi ancora skipass per il comprensorio Matterhorn Ski Paradise, gadget e altro.



