Oculistica in tre dimensioni, lunedì convegno al Beauregard

Un convegno di oculistica in 3d rivolto agli specialisti sulle nuove tecnologie nel campo della chirurgia degli occhi è in programma lunedì 18 settembre all'ospedale Beauregard di Aosta. La giornata è organizzata dalla Struttura complessa di oculistica dell'ospedale di Aosta, diretta dal dottor Luca Ventre.

"L'ospedale Beauregard - fa sapere l'Usl della Valle d'Aosta in una nota - è tra i primi centri Italiani ad affrontare tutta la chirurgia oculare in 3d e dal 2021, con l'arrivo del dottor Ventre, il reparto di oculistica ha avuto un rilancio, che ha visto l'ingresso di giovani specialisti del settore e l'investimento dell'Ausl per l'acquisizione di strumenti all'avanguardia per la diagnostica e per la chirurgia oculare".

Il convegno verterà proprio sull'innovazione e sulle nuove tecnologie nella chirurgia oculare: con ospiti piemontesi e valdostani si parlerà delle chirurgie della cataratta, della retina, del glaucoma, della cornea e degli annessi oculari affrontate con tecnologia 3d. Verranno commentati gli interventi chirurgici eseguiti il giorno stesso e proiettati in differita durante l'evento.

"Si tratta di un appuntamento che abbiamo fortemente voluto - dice Ventre - per sviluppare pratiche d'eccellenza che stiamo portando avanti come équipe in un'ottica di elevata qualità delle diagnosi e delle cure fornite ai pazienti e di continua crescita professionale".

La tecnologia 3d permette, tramite una telecamera montata al posto degli oculari del microscopio, di visualizzare in un monitor da 55 pollici il campo operatorio e di vedere in modo tridimensionale mediante l'ausilio di occhiali specifici che indossano tutti gli operatori di sala.



