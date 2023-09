Morto l'imprenditore valdostano Cristian Guasti

E' morto a 71 anni il noto imprenditore valdostano Cristian Guasti. Da alcuni giorni era ricoverato in un struttura sanitaria di Parma, dopo che poco più di un mese fa era stato colpito da una malattia.

Apprezzato maestro di sci, per sei anni è stato presidente della scuola di sci di Pila. Laureato in economia politica, come imprenditore prese le redini delle aziende di famiglia nel mondo della cinematografia tra Aosta, Ivrea e Cervinia: nel capoluogo valdostano gestì, tra gli altri, i teatri Splendor e Giacosa e il cinema Corso. Si cimentò anche nella politica. Fu infatti uno dei fondatori di Forza Italia nella regione alpina, a metà degli anni novanta. Appassionato di motori, corse anche diversi rally della Valle d'Aosta, tra gli anni settanta e novanta.

"Era un amico, una grande persona. Mi aiutò quando diventai direttore. Oggi è un giorno di lutto per i maestri di sci, per la nostra scuola in particolare", commenta Paolo Pesse, direttore della scuola sci di Pila.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA