Geenna, l'appello-bis avrà una nuova discussione

Sarà discusso il processo d'appello-bis con rito ordinario relativo all'inchiesta Geenna sulla 'ndrangheta in Valle d'Aosta. La terza sezione penale della Corte d'appello di Torino ha previsto che l'udienza del 15 novembre prossimo si terrà in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, salvo espressa richiesta delle difese. Istanza che, dopo il decreto di citazione a giudizio arrivato ieri, alcuni avvocati hanno già depositato e altri hanno intenzione di presentare a breve.

La sentenza sarà pronunciata quindi solo dopo un nuovo confronto in aula.

Annullando con rinvio le condanne di secondo grado per associazione mafiosa nei confronti di Antonio Raso, Nicola Prettico, Alessandro Giachino e per concorso esterno nei riguardi di Monica Carcea, la Cassazione aveva evidenziato "lacune motivazionali" nella sentenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA