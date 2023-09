Bonus 500 euro, via alle domande per i docenti precari

Gli insegnanti assunti in Valle d'Aosta con contratto a tempo determinato negli anni scolastici che vanno dal 2016/2017 al 2022/2023 hanno tempo fino al prossimo martedì 31 ottobre alle 14 per chiedere l'erogazione dell'importo di 500 euro destinato alla formazione e autoformazione del personale docente. L'assessorato al Sistema educativo ha infatti approvato le disposizioni procedurali e le modalità di presentazione delle istanze.

Le istruzioni e i fac-simile delle istanze (anche in formato editabile), sono disponibili su webécole, nella sezione dedicata al bonus 500 euro.



