Sanità, Usl Valle d'Aosta pubblica 16 concorsi per medici

L'Usl della Valle d'Aosta ha pubblicato 16 concorsi per dirigenti medici. La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è il 12 ottobre. La procedura si deve effettuare online al link https://auslvda.selezionieconcorsi.it.

L'obiettivo è "potenziare il quadro medico dell'Usl, garantendo la presenza di competenze specialistiche cruciali per la salute e il benessere dei cittadini".

"La programmazione dei concorsi - spiega il Direttore Amministrativo, Marco Ottonello - si basa su un'attenta analisi dei fabbisogni di personale aziendale per fronteggiare situazioni di carenza di figure professionali in strutture di carattere strategico per ospedale, territorio e servizi".

Per l'assessore regionale alla sanità, Carlo Marzi, "grazie ai 25 nuovi concorsi che l'azienda Usl metterà in campo si aprono ulteriori opportunità per reperire nuovi medici specialisti, che sono tra le figure professionali essenziali per continuare a garantire il nostro servizio sanitario".

I bandi dei concorsi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sul sito internet aziendale (www.ausl.vda.it - sezione "Avvisi e Concorsi").



Riproduzione riservata © Copyright ANSA