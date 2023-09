Ghezzi (Anef), imparare a vivere la montagna tutto l'anno

"La montagna oggi è un'importante punto di aggregazione e un altrettanto importante polo turistico. La montagna non è solo inverno, abbiamo lavorato molto sull'estate e sull'autunno, da anni abbiamo cominciato a reinventarci proprio a partire dalla destagionalizzazione. E' un lavoro che necessita del tempo e bisogna imparare a vivere la montagna tutto l'anno". Lo ha detto Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef), intervenendo a Courmayeur all'incontro "La centralità della Montagna nelle politiche europee, dal turismo allo sviluppo sostenibile" promosso dall'europarlamentare Alessandro Panza (Lega).

"Gli impianti di risalita - ha aggiunto - sono una parte vitale per la montagna. Oggi in tanti scoprono i cambiamenti climatici, noi li conosciamo dalla fine degli anni '80 perché sulle Alpi hanno avuto un effetto più importante rispetto ad altrove. Ma all'epoca nessuno ne parlava".

