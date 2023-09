Energia: Argirò (Cva), nel 2023 calo produzione è del 15%

"Per motivi legati al clima l'anno scorso la nostra produzione è calata di poco meno del 30%. Quest'anno, che si pensava andasse meglio per il maggiore apporto delle piogge, finora la perdita è di circa il 15%.

Stiamo cercando soluzioni per reagire a questo stato di cose. Il cambiamento climatico è in essere e ha conseguenze molto chiare.

Occorre studiare come adattarsi". Lo ha detto Giuseppe Argirò, amministratore delegato di Cva - azienda che opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - intervenendo a Courmayeur all'incontro "La centralità della Montagna nelle politiche europee, dal turismo allo sviluppo sostenibile" promosso dall'europarlamentare Alessandro Panza (Lega).

"Le infrastrutture - ha aggiunto -, che siano energetiche e non solo, sono fondamentali. Oggi ci sono le condizioni per fare investimenti in Italia? Io dico di no per il quadro normativo che rende tutto molto complesso e poi c'è il tema delle concessioni, molto controverso, che tocca vari aspetti dalla concorrenza alle esigenze del territorio".



