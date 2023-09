Disability Manager, a Palazzo regionale consegna dei diplomi

Saranno consegnati venerdì 22 settembre, alle 16, nella sala Maria Ida Viglino al piano terreno del Palazzo regionale ad Aosta, i Diplomi di Qualifica per il "Responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro - Disability Manager". Lo comunica l'Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro.

Ideato per favorire l'inserimento nelle realtà aziendali valdostane di persone con disabilità e in situazione di svantaggio, il progetto ha permesso di formare e qualificare 26 persone, tra dipendenti di enti pubblici, aziende private e cooperative sociali, che hanno quindi acquisito competenze per facilitare e sostenere l'inserimento lavorativo di persone con particolare fragilità all'interno dei propri contesti lavorativi.

Considerato il riscontro positivo e il numero di richieste pervenute, l'Assessorato propone un secondo percorso formativo che sarà gestito da Progetto Formazione e Consorzio Trait d'Union (domande fino al 4 ottobre). Sono disponibili 25 posti. Il percorso avrà la durata di 80 ore.



