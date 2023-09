Alpinista in un crepaccio sul Monte Bianco, ferito ma in salvo

Un alpinista italiano è caduto in un crepaccio sul versante francese del massiccio del Monte Bianco, nella zona dell'Aiguilles Marbrées, poco distante dal confine con l'Italia.

E' stato recuperato dai gendarmi-soccorritori del Pghm. Ha riportato un politrauma ed è stato condotto a Chamonix (Francia), per gli accertamenti e le cure necessarie. La compagna di cordata, illesa, anche lei italiana, è stata invece portata a Courmayeur (Aosta). A causa del maltempo in quota che impediva l'intervento dell'elicottero, i soccorritori sono saliti a piedi dal versante italiano e da quello francese. I soccorritori-gendarmi sono infine riusciti a salire in elicottero sfruttando una schiarita.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA