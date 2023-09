The Stone a Cervinia, Rete civica "stop da cittadini e giudici"

"La partita, fra un imprenditore arrembante, una Regione osservatrice disattenta e un Comune che inizialmente ha avuto lo stesso atteggiamento (come non ricordare i pareri positivi della Sovrintendenza e della stessa Commissione edilizia comunale), avrebbe avuto un esito scontato se non fossero intervenuti altri fattori, quali la protesta di un folto gruppo di cittadini e l'iniziativa della magistratura".

Lo scrive in una nota Rete Civica esprimendo soddisfazione per il diniego, da parte del Comune di Valtournenche, del permesso di realizzare l'edificio "The Stone" al Breuil.

"Si voleva costruire un 'grattacielo' nel centro storico del Breuil - si legge - come se si fosse a Dubai. Un progetto edilizio sciagurato che avrebbe aggravato il disastro del Breuil è stato, per ora, stoppato, ma ha rischiato seriamente di avere il via libera. Ora dopo la petizione popolare, gli approfondimenti urbanistici e l'azione della magistratura arriva infine lo stop del Comune. Un fatto positivo ma è evidente che bisogna intervenire alla radice rivedendo una normativa regionale troppo permissiva rispetto alle speculazioni edilizie ed inadeguata per ottenere una reale protezione del paesaggio e del territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA