Terremoto nella Lega Vda, tre consiglieri regionali lasciano

Si spacca la Lega in Valle d'Aosta. A causa di fratture con il direttivo - nate intorno alla proposta di riforma elettorale - tre consiglieri regionali hanno deciso di lasciare il partito proprio alla vigilia del raduno di Pontida: si tratta dell'ex assessore alle finanze Stefano Aggravi, di Dino Planaz e di Dennis Brunod.

Le ragioni della loro decisione sono contenute in un documento di 5 pagine - intitolato "Le motivazioni di una divergenza, le ragioni di una scelta" - che è stato consegnato al capogruppo Andrea Manfrin e inoltrato al direttivo (formato da Marialice Boldi, dalla senatrice Nicoletta Spelgatti e dal consigliere regionale Paolo Sammaritani). "Rivendichiamo la libertà di dissentire da scelte fatte in altre stanze e altri luoghi, da scelte imposte e non discusse, da improvvisi cambi di rotta sostenuti da un clima infame costruito e voluto ad arte anche da chi non riconosciamo più rispetto al tanto lavoro ed alle battaglie condotte insieme".

"La vicenda della riforma elettorale - proseguono - "potrebbe essere letta molto semplicisticamente come un diverbio di natura meramente 'tecnica' su proposte di legge che nascono di fatto martiri e martirizzate, tuttavia, alla base della questione c'è dell'altro, del politico che sommato al clima infame che qualcuno ha voluto sviluppare, con ampie alimentazioni terze, ha creato confusione e sconquasso nel gruppo".



