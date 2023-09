Dimissioni nella Lega Vda, Boldi "c'era malessere da tempo"

"Ne prendiamo atto. Ci dispiace ma non possiamo fare altro. E' una situazione che si è protratta per lungo tempo. Sono certa che la legge elettorale sia solo un pretesto, non credo che persone dell'intelligenza di Aggravi per un cavillo prendano una decisione così importante. E' un malessere che covava da tempo. Gli auguro comunque le migliori fortune ovunque vadano". Lo dichiara la segretaria regionale della Lega Valle d'Aosta, Marialice Boldi, in merito all'abbandono del partito da parte di tre consiglieri regionali, tra cui l'ex assessore Stefano Aggravi, avvenuto proprio alla vigilia del raduno di Pontida.



