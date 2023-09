Dia, in Vda gruppi stranieri gestiscono droga e prostituzione

In Valle d'Aosta "per quanto attiene alla criminalità di matrice straniera, non risultano consorterie strutturate, ma sono presenti gruppi di etnia albanese ed africana che operano prevalentemente nel traffico di stupefacenti, nello sfruttamento della prostituzione e nella commissione di reati contro il patrimonio". Lo segnala la Direzione investigativa antimafia (Dia) nella relazione del ministro dell'Interno al Parlamento relativa all'attività svolta nel secondo semestre 2022.

Nel corso dell'anno passato in Valle d'Aosta è stata emessa una interdittiva antimafia, il numero più basso tra le regioni italiane, lo stesso di Umbria e Trentino Alto Adige. Non sono inoltre stati eseguiti accessi a cantieri da parte della Dia nell'ambito dei controlli sugli appalti pubblici, al contrario di quanto accaduto in altre 11 regioni.

Riguardo alla criminalità organizzata, nel paragrafo relativo alla regione alpina si ricorda che dagli anni ottanta "diverse operazioni di polizia giudiziaria" hanno evidenziato "la presenza di strutture criminali mafiose direttamente riconducibili alla 'ndrangheta".



