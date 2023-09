Confindustria Vda incontra Tajani, raddoppiare tunnel del Bianco

Confindustria Valle d'Aosta punta ad approfittare dello slittamento al settembre 2024 dell'avvio dei lavori alla volta del traforo del Monte Bianco "per arrivare a definire costi e tempi per la costruzione della seconda canna parallela a quella aperta nel 1965". Secondo il presidente dell'associazione, Francesco Turcato, che nel pomeriggio ha incontrato a Roma Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, "il continuo stimolo su questi temi nei confronti delle controparti francesi ed europee da parte del ministro è una garanzia fondamentale, per evitare un contraccolpo pesantissimo alla nostra economia dovuto ai 72 mesi di chiusure previste dall'attuale piano manutentivo del traforo.

Avviare la progettazione di un'infrastruttura più moderna e sicura come la seconda canna, è quindi la priorità".

Durante l'incontro il leader degli imprenditori valdostani ha ringraziato Tajani per il suo "personale impegno a favore dello sblocco delle criticità legate al traforo del Monte Bianco". "Un impegno personale - ha commentato al termine dell'incontro Turcato - che abbiamo misurato fin dall'insediamento del governo, e che in queste settimane ha consentito di gestire quella che rischiava di divenire una paralisi nei collegamenti con la Francia, dopo la frana che ha interrotto fino a pochi giorni fa l'autostrada del Frejus".

All'incontro erano presenti il direttore di Confindustria Valle d'Aosta, Giorgia De Fabritiis, ed Emily Rini, consigliera del ministro Tajani e presidente della Società italiana del traforo del Monte Bianco.



