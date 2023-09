Aosta, torna lo sport in piazza con 33 discipline

Lo sport invaderà piazza Arco d'Augusto e il parco Puchoz di Aosta domenica 24 settembre. È "Sport in piazza", la giornata ideata per avvicinare le persone agli sport, dai più noti a quelli più di nicchia. L'appuntamento prende il via alle 14 e durerà fino alle 18,30.

"Vuole essere una palestra a cielo aperti dove scoprire le opportunità che lo sport offre", dice l'organizzatore Fulvio Assanti. Novità 2023 - realizzato in collaborazione con "Sport e salute" - è il Passport, "un passaporto degli sportivi che permette ai giovani che proveranno almeno cinque sport di ricevere un gadget. Vuole essere un incentivo per far conoscere più discipline possibile", prosegue Assanti. Sono 33 le realtà sportive che partecipano: "Un piccolo record - aggiunge Assanti - con discipline note e le meno ordinarie, come la ginnastica dinamica militare insieme a sport di combattimento così come non mancano le offerte che riguardano le persone adulte. Sport in piazza vuole coinvolgere tutta la popolazione".

Per l'assessora allo Sport del Comune di Aosta Alina Sapinet "la manifestazione è un'ulteriore dimostrazione dell'impegno dell'amministrazione per dare la possibilità a tutti di fare sport. Ne è esempio anche la gratuità degli impianti sportivi per i ragazzi fino a 16 anni". Per "Sport in piazza" saranno chiuse al traffico alcune strade nelle vicinanze del Puchoz e dell'Arco d'Augusto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA