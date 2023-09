'Aosta merità di più?', la Lega lancia una consultazione

La Lega Vallée d'Aoste ha organizzato una consultazione - denominata 'Aosta merita di più?' - con l'obiettivo di valutare l'operato della giunta comunale di Aosta. "Rilevato un certo malcontento, abbiamo deciso di misurarlo. Ma a metà mandato, così diamo uno strumento all'amministrazione per poter intervenire", ha detto in conferenza stampa il capogruppo in Consiglio comunale, Sergio Togni.

Ogni giorno, dal 18 al 24 settembre, sarà allestito un gazebo in una diversa parte della città, dove poter rispondere 'sì' o 'no' a un questionario anonimo composto di cinque domande e "aperto a tutti i valdostani, anche ai non simpatizzanti della Lega". I quesiti riguardano la riduzione dei parcheggi, il verde pubblico, le piste ciclabili, le modifiche alla viabilità e un giudizio sull'operato della giunta Nuti.

"Le urne saranno sigillate, una per gli aostani e l'altra per chi viene da fuori città. Identificheremo chi verrà a votare, in modo che non succeda come alle primarie del Pd, quando c'era qualcuno che votava più volte", ha aggiunto Togni.

"Noi per sentito dire fino ad ora abbiamo raccolto le lamentele di una larga parte della cittadinanza. Questa è una modalità per avere una fotografia quanto più possibile reale della situazione", ha spiegato Marialice Boldi, segretaria regionale della Lega. Lo 'spoglio' è previsto nella sede della Lega ad Aosta, nel pomeriggio di lunedì 25 settembre, con diretta Facebook.



