Tor des Gèants, successo e record per Franco Collé

Il trailer valdostano Franco Collé ha vinto l'edizione 2023 del Tor des Gèants, la massacrante gara di corsa in montagna che si corre sulle Alte vie della Valle d'Aosta (330 chilometri e 24.000 metri di dislivello positivo).

Ha concluso la sua prova in 66 ore e 39 minuti, stabilendo il nuovo record della competizione (anche il precedente primato era suo). Alle 4.39 ha tagliato il traguardo di Courmayeur. Per lui si tratta del quarto successo al Tor des Géants.

Alle sue spalle il francese Olivier Romain, che è arrivato sul traguardo tre ore dopo. Per il terzo posto c'è il canadese Reynolds Galen che ha un vantaggio di circa un'ora a pochi chilometri dall'arrivo. Tra le donne in testa alla classifica c'è sempre la britannica Emma Stuart, seguita a distanza dalla francese Jocelyn Pauly.



