Temporali in arrivo, allerta gialla in Valle d'Aosta

Il centro funzionale della Regione Valle d'Aosta ha emesso un bollettino di allerta 'gialla' per ordinaria criticità idrogeologica relativa a versanti e torrenti, valido per le valli del Gran Paradiso e la dorsale alpina, dalla Valgrisenche a Cervinia, passando per le zone del Monte Bianco e del Gran San Bernardo.

"Aria decisamente instabile - si legge nel bollettino - favorisce la formazione di rovesci o temporali sia oggi pomeriggio, sia domani pomeriggio. Oggi le celle temporalesche possono essere più intense, ma si muovono tendenzialmente lungo un asse Sud-Ovest-Nord-Est, mentre domani le celle sono più localizzate e disorganizzate, ma più stazionarie. Sono quindi possibili fenomeni localmente intensi, accompagnati da raffiche di vento".

Dal punto di vista idrogeologico, i temporali attesi "possono innescare colate detritiche su piccoli bacini montani dell'ordine di alcuni chilometri quadrati, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio (fino a 50-60 chilometri quadrati), cadute di massi e frane superficiali, problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche".



