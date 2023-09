Neurologia del Parini ancora chiusa, apertura a metà ottobre

E' previsto che il reparto di Neurologia dell'ospedale di Aosta riapra a metà ottobre. Dal primo settembre il personale infermieristico del J.B. Festaz, dirottato al Parini allo scopo di permettere la riapertura dei 13 posti letto, è impegnato nella formazione e nell'affiancamento. Una volta aperta la Neurologia e contando i posti disponibili nell'Admission room (attualmente 14), i posti letto chiusi a metà ottobre saranno 24. "In autunno sarà concluso il concorso infermieri e speriamo che per fine anno ci sia un numero congruo di professionisti in modo da permettere la riapertura dei letti mancanti", dice il direttore sanitario dell'Usl, Guido Giardini.



