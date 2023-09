It-alert, test in Vda del sistema di allerta pubblico nazionale

Anche in Valle d'Aosta si sperimenta il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale 'It alert', in grado di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Per questo giovedì 21 settembre alle 12 tutti i telefoni cellulari nella regione alpina saranno raggiunti contemporaneamente da un messaggio di test ed emetteranno un suono distintivo diverso dalle notifiche consuete.

Non è necessario iscriversi né scaricare alcuna app. I messaggi saranno ricevuti da tutti i telefoni agganciati alla rete. Inoltre domani, giovedì 14 settembre, lo stesso test avverrà in Piemonte, per cui i cellulari agganciati dalle celle nelle zone di confine potrebbero ricevere il messaggio. Il testo sarà: 'It-Alert. Questo è un messaggio di test del sistema di allarme italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito http://www.it-alert.it e compila il questionario'.

"Non si va ad intaccare la privacy di nessuno. Questa tecnologia non raccoglie alcun dato sensibile, è unidirezionale", ha sottolineato in conferenza stampa Valerio Segor, capo della protezione civile regionale. "Il sistema non si sostituisce ad alcun sistema di allerta regionale, ma lo va ad integrare", ha aggiunto. Dopo la fase di test, saranno sei le casistiche per le quali sarà attivato il sistema, che recepisce una direttiva europea. Per la Valle d'Aosta si tratta in particolare dell'eventualità del "collasso di una grande diga", ovvero "quelle più alte di 15 metri", ha detto Segor, e quelle relative alle "precipitazioni intense".

