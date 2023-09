Covid, aumentano i casi ma nessun impatto sull'ospedale

Anche in Valle d'Aosta i casi di Covid sono in leggero aumento. Al momento in ospedale ci sono sei persone con Covid ricoverate: tre si trovano in Malattie infettive e tre nelle "bolle" all'interno dei reparti. Durante l'estate i ricoveri erano in media due. In Valle d'Aosta sono 38 le persone attualmente positive. Il tasso di positività rispetto al numero dei tamponi è del 23 per cento. "Si tratta di un leggero aumento dei casi che non ha un impatto sull'ospedale - dice il direttore generale dell'Usl, Guido Giardini -, capire da cosa dipende questo aumento non è semplice. Come previsto dall'ultima circolare ministeriale torneremo a fare tamponi per i ricoveri per pazienti ad alto rischio e nelle residente sanitarie".



