Carabinieri, pattuglie miste italo-francesi sotto M.Bianco

L'Arma dei carabinieri e la Gendarmeria francese hanno sottoscritto un protocollo operativo di cooperazione per rendere possibili pattuglie miste italo-francesi tra Courmayeur e Chamonix. Il documento di collaborazione è stato firmato nel corso di una breve cerimonia che si è svolta a punta Helbronner, sulla Skyway, in quello che simbolicamente è il confine italo-francese.

Lo hanno siglato il colonnello Giovanni Cuccurullo, comandante del Gruppo carabinieri di Aosta, e il tenente colonnello David Drouaud, della Gendarmeria dell'Alta Savoia. Alla cerimonia erano presenti anche il comandante della Legione Piemonte-Valle d'Aosta, il generale di brigata Antonio Di Stasio, e il generale Thierry Renard, comandante della Gendarmeria Auvergne-Rhone-Alpes.

Obiettivo del protocollo è di dare una maggiore operatività tra le due forze di polizia, abbattendo la burocrazia e potendo così mettere sul territorio pattuglie miste. ''Il mondo è piatto come l'economia a mio avviso - commenta il generale Di Stasio - non ci sono confini e la criminalità non solo è ovunque ma non ha confini. Credo che questo accordo non sia solo una vicinanza tra noi e i cugini d'oltralpe, ma sia un efficace strumento per un contrasto che sia più dinamico e aperto''.

L'accordo è immediato, per cui le pattuglie partiranno subito. Per il comandante Cuccurullo si tratta ''di un momento importante in cui diamo un lavoro aggiunto al territorio e alla sicurezza. Le pattuglie congiunte permetteranno una maggiore vicinanza, prevenzione dove necessario anche repressione dei reati''. ''È un accordo che concretizza il lavoro quotidiano nei nostri militari - sottolineano i due ufficiali francesi - e un modo di rafforzare una cooperazione che già c'era''.



