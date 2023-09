Vendemmia in Valle d'Aosta, produzione cresce ancora del 10%

Un ulteriore aumento del 10% della produzione di vino, che passa da 18.000 a 20.000 ettolitri. E' la stima vendemmiale in Valle d'Aosta per il 2023 fatta dall'Osservatorio Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini. Anche nel 2022 la prosuzione era cresciuta del 10%.

"Sul fronte della qualità - spiega Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi - il discorso è più complesso. Dalla vendemmia 2023 otterremo sicuramente vini di buona qualità, con punte di eccellenza. Molto dipenderà dal lavoro, a cominciare da quello degli enologi, eseguito in vigna e in cantina. È proprio in queste annate così strane che occorre mettere in campo tutte le conoscenze tecniche e scientifiche per mitigare i danni di un clima sempre più pazzo".



