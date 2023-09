Unione consumatori, benzina arriva a 2 euro in Valle d'Aosta

Per la prima volta la Valle d'Aosta raggiunge la cifra di 2 euro al litro per la benzina in modalità self. Lo comunica l'Unione nazionale dei consumatori che ha analizzato i dati medi regionali del Mimit. Le altre regioni dove è stata raggiunta o superata la soglia dei 2 euro al litro sono la provincia autonoma di Bolzano, la Liguria, la Basilicata, la Calabria e la Sardegna e Valle d'Aosta. Per quanto riguarda il gasolio, il prezzo medio nella regione alpina si è attestato a 1,924 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA