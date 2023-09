Spopolamento in montagna, Valle d'Aosta prepara uno studio

La Giunta regionale ha approvato la bozza di accordo di collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta per la realizzazione di uno studio sull'economia di montagna nell'ambito del progetto "A-Mont - Accordo quadro transfrontaliero montano", finanziato dal programma Interreg VI-A Italia-Francia Alcotra 2021-2027. Intesa che avverrà per il tramite dell'ufficio di rappresentanza a Bruxelles.

L'atto permetterà alla Regione la realizzazione di uno studio accademico sull'economia di montagna, "al fine di dotarsi di un fondamento scientifico e tecnico a vantaggio della politica e delle sue decisioni, anche in un'ottica di contrasto allo spopolamento delle cosiddette terre alte".



