E' stato molto probabilmente un fulmine a provocare nel pomeriggio un principio di incendio in un bosco di Valsavarenche, in frazione Le Creton. Le fiamme sono divampate a seguito del temporale che si è abbattuto in diverse aree della Valle d'Aosta.

L'intervento del Nucleo antincendi boschivi del Corpo forestale della Valle d'Aosta e dei volontari del Corpo valdostano dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA