Ambiente, fissato il livello di salvaguardia del lago di Lod

Il lago di Lod a Chamois ha un livello di salvaguardia, segnalato con un tratto di vernice rossa. Lo ha comunicato il comitato per la salvaguardia del lago di Lod e dell'ambiente a Chamois. "Il livello - si legge in una nota - è stato valutato, definito ed evidenziato durante il sopralluogo dello scorso 15 giugno, che si è svolto in un clima di grande collaborazione e ha evidenziato i caratteri di unicità del lago, la sua ricchezza naturalistica ed ambientale, con la presenza di numerose specie protette, che lo rendono un ecosistema da proteggere e salvaguardare".

«Siamo molto soddisfatti che si sia arrivati a definire il livello del lago - commenta Vittorio Vicentini, presidente del comitato - che da 15 anni è alimentato artificialmente. È un primo passo che garantisce un impegno nella regolamentazione delle acque ed è garanzia che non si ripetano più gli episodi di preoccupante abbassamento come quelli verificatisi nella primavera 2022. Continueremo a vigilare che il livello venga rispettato e ci stiamo mobilitando per il prossimo obiettivo, ovvero impegnare l'amministrazione comunale a regolamentare il ricircolo dell'acqua in modo naturale".



