Indice di sportività del Sole 24 ore, la Valle d'Aosta perde 14 posti

La Valle d'Aosta - considerata dal punto di vista statistico come provincia - perde 14 posizioni rispetto all'anno scorso e si piazza 20/a su 107 nella classifica dell'Indice di sportività, indagine realizzata da Pts per Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto della Qualità della vita.

La regione alpina è al terzo posto negli 'sport individuali' (era seconda nel 2022) e al sesto in 'sport e società' (era prima). E' alla 26/o posizione alla voce 'struttura sportiva' (era prima) che comprende anche il nuovo indicatore 'investimenti nello sport' (la Valle d'Aosta è 25/a), inclusi i progetti finanziati con il Pnrr. A penalizzarla sono soprattutto gli 'sport di squadra', capitolo in cui passa dal 14/o posto dell'anno scorso all'attuale 106/o.

La provincia di Trento si mantiene al primo posto, Trieste sale da terzo al secondo gradino del podio, seguita da Cremona.

Anche quest'anno l'indice generale è l'esito di 32 indicatori. I dati presi in esame riguardano, ad esempio, la pratica sportiva, i risultati di squadre e singoli atleti e atlete (suddivisi per discipline), l'investimento in infrastrutture, l'offerta in tema di turismo sportivo e alcuni aspetti sociali come quelli legati allo sport femminile, allo sport paralimpico e a quello dei bambini. Una fotografia che punta a "misurare l'impatto della sportività sul benessere della popolazione locale".



